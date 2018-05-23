Кремль задавит Минск украинской трубой?..

Давно Европу не колотило от газовых разборок. И, похоже, 22 июня 2010 г. запомнится как дата перехода к реальным "боевым действиям" на российско-белорусском газовом фронте. Притом, что Европа, поди, уже привыкла, что скандал разгорается зимой, причем новогодний сюрприз состоялся не однажды, а главным нарушителем покоя, как умело преподносила газовый властелин Россия, которая путем вентиля научилась решать все вопросы, являлась всегда Украина. Благодаря северной соседке, мы по сегодняшний день пытаемся смыть с себя клеймо «ненадежный транзитер» и «несанкционированный воришка». Правда, сейчас к «отмыванию» подключился главный обвинитель. На фоне «возобновления украинско-российских дружеских отношений» нас представляют миру совсем в ином свете. Оказывается, именно Украина выручит россиян в конфликте с Беларусью, на нашу трубу перекинут европейские поставки газа, за которые отвечал Минск. А он, в недавнем прошлом лучший друг и соратник, пока подумает, в чем же ошибся… Как видно, не стоит наступать на кремлевский мозоль. Одно только может успокоить Европу - время года для газовой отключки более подходящее – лето, не замерзнешь, как бывало. Казалось, все повторяется, ничего нового Москва в давлении на несогласного не придумала. Используя шантажную трубу, она смело поучает – не стоит идти наперекор, себе же дороже. И вроде этическая сторона медали смущать не должна – за время становления России мы ко многому привыкли. И все же, так унизительно чувствовать именно себя штрейкбре́хером…

Не хочешь - заставим...

Что касается российско-белорусского конфликта, то он на сегодня выглядит следующим образом. С 21 июня Россия ограничивает подачу газа в Беларусь. «Газпром» добивается от Минска выплаты долга в 192 млн. долларов за поставленное в этом году топливо. А последний предложил "Газпрому" погасить задолженность за транзит газа перед "Белтрансгазом" в размере 217 млн. долл., который, удивительно, но российский монополист признал. Переговоры в понедельник, 21 июня, завершились ничем, Президент Росси Дмитрий Медведев на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером дал добро на снижение подачи газа для Минска, но переговорный процесс разрешил продолжить. Правительство Белоруссии отреагировало на жест россиян своим предложением. Сначала "Газпром" гасит долг перед "Белтрансгазом", а тот до 23 июня в полном объеме рассчитывается за поставленный в Белоруссию в мае газ. Кроме того, до 5 июля он погашает задолженность в размере 187 млн. долл, образовавшуюся за январь-апрель 2010 г. Предлагался и товарообмен, на что не раз шли россияне. Но сегодня их устраивает только валюта. Между тем, белорусский Совмин обратился с просьбой к российской стороне "воздержаться от дальнейшего ограничения поставок газа в Белоруссию до полного выполнения взаимных обязательств". В противном случае белорусская сторона "будет вынуждена производить отбор газа из транзитной газотранспортной системы для удовлетворения в полной мере нужд народного хозяйства и населения Белоруссии", отмечается в письме Совмина российской стороне.

Но "Газпром" заявил, что не готов столько ждать. Премьер-министр России Владимир Путини вовсе припугнул Беларусь, что транзит в Европу будет перенаправлен через Украину. «Есть возможность переориентации этих потоков, в случае необходимости, на другие маршруты. В том числе через ГТС Украины. Мы сегодня через ГТС Украины прокачиваем примерно 105 млрд. в год. Возможности ГТС Украины значительно выше - прокачивали и 120, и 130, можно прокачать и чуть больше. Надеюсь, что до этого не дойдет», - подчеркнул В.Путин.

По его словам, в рамках контракта «Газпром» может сократить поставки на 85% и более. «Но это не делается, имея в виду наши особые отношения с белорусскими потребителями и для того, чтобы дать возможность нашим белорусским коллегам и партнерам, в конце концов, среагировать на требования своих российских партнеров и повысить уровень финансовой дисциплины, исполнить все требования в соответствии с контрактом», - сказал он.

И когда же до «партнера» дойдет, что нужно «исполнять все требования». Очевидно, что дело тут вовсе не в газовых долгах. Понадеявшаяся на друга Беларусь, которая долгие годы ожидала преференций, не дождавшись, обломалась прогибаться. Маленькая страна с 10-миллионным населением решилась на противостояние и кому…

Подвели и дальше будем...

На совершенно прогнозируемый сегодняшний «урок» Беларусь напрашивалась давно. Пик в российско-белорусских отношениях наступил в момент закрепления Таможенного союза. Существующий на бумаге с 1 января 2010 года в формате тройки Таможенный союз запустят в свободное плавание 1 июля, но дуэтом – Россия и Казахстан. Беларусь, как без тени смущения заявляет В.Путин, присоединится позже. То есть, сомнений, что «подружку» получится убедить во всех радостях жизни втроем, нет. Беларусь не приехала на подписание основных документов по Таможенному союзу на саммит в Санкт-Петербург. Обид у нее хватало. Президент Беларуси Александр Лукашенко тогда подчеркнул: «Мы будем исходить из того, что наша довольно высокотехнологичная страна, находящаяся в центре Европы, погибнуть не может, имея в виду возникшие проблемы с продвижением в строительстве Таможенного союза. Мы не хотим использовать никакие преимущества нашего государства, прежде всего, в ущерб россиянам. Да у нас и нет каких-то больших претензий к другим государствам с точки зрения наших интересов, в том числе и к Казахстану», добавив, что готов к обсуждению всех вопросов.

А камнем преткновения в вопросе вхождения в объединения стало топливо – нефть и газ. Вернее, их цена. Минск требует беспошлинных поставок. Москва категорически против. Беларусь выступает против монополии "Газпрома" при поставках российского газа в страну в рамках единой таможенной территории. Да и цену голубого топлива, которая на сегодня составляет 169,22 долл. за тысячу кубометров, белорусы считают не братской. Кстати, как пишут российские СМИ , Беларусь с этого года в одностороннем порядке установила себе скидку и платит по 150 долл. за тысячу "кубов". Как результат – сегодняшние разбирательства.

Как известно, нефтяные и газовые скандалы с самого начала сопровождают Таможенный союз. РФ не раз отключала своих «братьев» от подачи топлива, тем самым давая понять, кто есть кто… Конечно, для Таможенного союза топливным вопросом проблемы не заканчиваются, но это тема для другой публикации.

Что же касается нефти, то А.Лукашенко нашел замену российской. Он договорился о поставках с Венесуэлой. Уго Чавес охотно откликнулся на предложение Минска. Беларусь планировала закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в текущем году и 10 млн. тонн в следующем. Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину. Первые 80 тыс. тонн мы уже «перевалили». И тут в игру вступает злополучный нефтепровод «Одесса-Броды», как важный элемент транспортировки нефти.

Инициатива по присоединению Минска к этому трубопроводу была озвучена при Президенте Викторе Ющенко. Речь шла об азербайджанской нефти. А.Лукашенко предложением заинтересовался. Но политическое противостояние между Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимошенко, которые по-разному смотрели на стратегию сотрудничества с Азербайджаном и на условия транспортировки каспийской нефти по этому маршруту на европейские рынки, завели переговоры в тупик. Нынешний Президент Виктор Янукович уже встречался с А.Лукашенко, но тема «Одесса-Броды» не была приоритетной во время их переговоров. И это понятно, данная инициатива совершенно противоречит планам Кремля. Другими словами, в этом вопросе Минск мы подставили. Как и Азербайджан, который в противовес России с каждым годом увеличивает свое участие на мировом рынке газа.

Страна вышла со своим нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан на Средиземное море, это был первый этап осуществления энергетических возможностей. Теперь дело за газовыми проектами Европы, в которые зазывают и Азербайджан. А вот для Украины, с традиционным балансом на двух стульях, все может закончиться очередным провалом надежд на так горячо любимую суверенность. Вряд ли Азербайджану удастся реанимировать при поддержке сегодняшнего просеверного Киева идею по строительству газопровода «Белый поток», альтернативного газопроводу Nabucco, по транспортировке газа из азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию по дну Черного моря в Украину и в страны ЕС. Вот вам и перспективка была альтернативного топлива, но, увы, кому это теперь нужно…

А вот надежды Беларуси подняться с колен перед Россией мы подрезали на корню. И свои, кстати, тоже. Реализацию проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), который основывался на базе аверсного режима работы нефтепровода «Одесса – Броды», позволил бы существенно диверсифицировать источники поставок сырой нефти, получить дополнительные финансовые поступления от транзита, а также укрепить энергетическую безопасность всех стран Европы путем создания надежного маршрута транспортировки энергетических ресурсов. И это не высокие слова, это правда, которую сейчас называют несбыточными мечтами.

***Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы. 23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря. Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода Одесса – Броды, в соответствии с утвержденным ТЭО, составляет 2-8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

Но мечты мечтами, а реальность важнее. На сей раз именно за счет Украины Кремль пытается «уговорить» Минск на все благие предложения. Что же касается перетранспортировки газа, то это вполне реально. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 287,7 миллиарда кубометров газа в год, на выходе - 178,5 миллиарда кубометров газа в год. На 2010 год Россия заявила объемы транзита газа через Украину на уровне 116 млрд. куб. м. Таким образом увеличение транзита через ГТС Украины технически вполне возможно на 50-60 млрд куб. м. в год. Что и нужно в случае перекрытия белорусской трубы. Так что, господа европейцы, вам ничто не угрожает. Относительно политической составляющей данного конфликта, то аналитики опасаются, что он будет только нарастать и закончится крушением идеи Таможенного союза и появлением полноценной таможенной границы между двумя странами.

Есть и еще один момент - заявления России о намерениях перенаправить белорусский транзит в Европу через украинскую трубу, вполне можно рассматривать в контексте не столько экономического выгоды для нашей страны, сколько в контексте политического проигрыша. Едва ли России выгодно потепление украинско-белорусских отношений, а утекание денег - лучший "охладитель". Вопрос в том, поведутся ли две восточно-европейские страны на провокацию одной евроазиатской.

Когда статья была уже готова, появилась новость – Александр Лукашенко сегодня распорядился перекрыть транзит российского газа через Беларусь. «Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатит за транзит «Газпром». Они нам за эти полгода ни копейки не заплатили. До какого цинизма и абсурда можно дойти, когда ты должен мне 260 млн. долларов, я тебе - 190 млн. долларов, и ты начинаешь мне за это заворачивать вентиль. Это они не выполняют контракт", - заявил Президент Беларуси.

Уважаю...

Нана Черная (УНИАН)