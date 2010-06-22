Еврокомиссия проведет встречи с представителями Беларуси и России для обсуждения газового конфликта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марлина ХОЛВНЕР.

«Сегодня после обеда мы будем иметь встречу с представителями обеих сторон», - сказала она.

Представитель Еврокомиссии отметила, что комиссия продолжает отслеживать ситуацию вокруг развития российско-белорусского газового конфликта.

Вместе с тем, по словам М.ХОЛВНЕР, Еврокомиссия надеется, что этот конфликт не повлияет на поставки российского газа в Европу.

Представитель Еврокомиссии также сказала, что в худшем случае пострадать от белорусско-российского конфликта могут лишь две страны ЕС – Польша и Германия.

При этом М.ХОЛВНЕР отметила, что сегодня есть техническая возможность увеличить поставки газа в эти страны через Украину в случае необходимости.

Как сообщал УНИАН, с 21 июня Россия начала уменьшать поставки газа в Беларусь, обвинив Минск в долгах.

В свою очередь, Беларусь заявила о задолженности «Газпрома» за транзит газа в Европу.