«Газпром» получил подтверждение Киева о готовности увеличить транзит

«Газпром» получил подтверждение официального Киева о готовности увеличить транзит российского газа через территорию Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«В этих условиях (прекращения транзита газа через Беларусь – УНИАН) «Газпром» отрабатывает вопрос альтернативной поставки газа нашим клиентам, не затрагивая территорию Беларуси. Прежде всего – это транзит через Украину, и подтверждения готовности обеспечить транспортировку российского газа в Европу в дополнительных объемов уже получены из Киева», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Также, по его словам, Газпром» рассматривает возможность использования газа из поземных хранилищ в Европе и возможности спотовых рынков. В то же время потребности Калининграда будут обеспечены через Литву, добавил С.КУПРИЯНОВ.

«Мы никаких проблем не видим, наши клиенты в Европе получат необходимые объемы газа по контрактам с «Газпромом», а нашим коллегам в Минске хочется сказать следующее: Ваше решение перекрыть транзит – это еще не повод не платить по долгам», - заявил он.