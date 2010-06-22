Объем транзита российского газа через Украину не изменился

По состоянию на 16.00 среднесуточный объем транзита российского газа через территорию Украины в европейские страны не изменился.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины».

По словам собеседника Агентства, в случае увеличения среднесуточного объема транзита российского газа через территорию Украины, компания сообщит дополнительно.

Напомним, ОАО «Газпром» получило подтверждение официального Киева о готовности увеличить транзит российского газа через территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 июня «Газпром» приступил к ограничению поставок газа в Белоруссию.

22 июня Совмин Белоруссии заявил, что республика будет отбирать российский транзитный газ в случае сохранения ограничений на поставку, а белорусский президент Александр ЛУКАШЕНКО сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, что дал указание перекрыть транзит газа, пока «Газпром» его не оплатит.

Долг Белоруссии за российский газ составляет около 200 млн. долл. В свою очередь Минск оценивает долг «Газпрома» за транзит топлива по территории Белоруссии в 260 млн. долл.