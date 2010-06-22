Азаров выступает за скорейшую модернизацию ГТС

Газовая проблема, возникшая у России и Беларуси, подтверждает необходимость скорейшей модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

При этом он отметил, что модернизация должна проходить при участии как Европейского Союза, так и Российской Федерации.

«Мы российской стороне подчеркиваем, что время идет, наша ГТС нуждается в модернизации. И вот ситуация с Беларусью, например, конкретное тому подтверждение», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что уже завтра министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО отправится в Брюссель для проведения переговоров о модернизации ГТС.

Н.АЗАРОВ отметил, что украинская сторона предлагает ЕС и России участие в модернизации ГТС равными долями. Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина выступает за любую форму сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере, однако при условии взаимовыгодности такого сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, Ю.БОЙКО после Брюсселя поедет в Москву для проведения переговоров по вопросу модернизации ГТС.

Справка УНИАН. 23 марта 2009 года в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской газотранспортной системы, по итогам которой была одобрена декларация. Согласно документу, правительство Украины взяло на себя ряд обязательств по имплементации европейского законодательства относительно регулирования рынка газа. Кроме того, Украина пообещала обеспечить прозрачность инвестиций.

Стоимость модернизации украинской ГТС, которая, в том числе, предусматривает увеличение пропускной способности на 60 млрд. кубометров газа в год, оценивалась украинским правительством в 5,5 млрд. долл.