Бойко: переговоры с RosUkrEnergo проводиться не будут

До завершения экспертизы постановления Стокгольмского арбитражного суда правительством Украины переговоры с компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) проводиться не будут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины со ссылкой на министра Юрия БОЙКО.

«Постановление Стокгольмского арбитражного суда о возврате компании RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа требует детального изучения и правовой экспертизы Кабинета министров», - отмечено в сообщении.

По словам Ю.БОЙКА, для последующих действий необходимо получить правовую оценку и произвести необходимые решения. Соответствующие документы отправлены на рассмотрение премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

«Соответствующее письмо с сопроводительными документами на имя премьер-министра уже направленно и я считаю необходимые поручения будут даны Министерству юстиции», - заявил Ю.БОЙКО.

Также Ю.БОЙКО отметил, что в Минтопэнерго не поступали предложения от компании RosUkrEnergo относительно возможного мирового соглашения или отсрочки выплаты.

«Мы никаких предложений не получали. До экспертизы со стороны правительства, мы никаких переговоров проводить не будем», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.