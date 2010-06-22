Грищенко намерен обсудить в Италии вопросы транзита газа

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО во время визита в Италию 23 июня намерен обсудить вопросы транзита российского газа через территорию Украины в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

По словам О.ВОЛОШИНА, ключевой месседж, который везет К.ГРИЩЕНКО в Италию, - убедить руководство этой страны в том, что газотранспортная система Украины есть и будет всегда оставаться наиболее надежным и оптимальным маршрутом транзита российских и среднеазиатских энергоносителей в страны Европейского Союза.

“В связи с этим мы считаем, что “Южный поток”, который строят совместно российские и итальянские компании, является проектом, который будет связан с необоснованной затратой больших ресурсов - финансовых, политических и экономических”, - сказал он.

В Украине считают, что “Южный поток” является “лишним” и с экономической точки зрения не имеющим смысла, сказал О.ВОЛОШИН.

“Все политические предпосылки, существовавшие для его реализации, благодаря улучшению и нормализации отношений между Украиной и Россией устранены”, - добавил О.ВОЛОШИН.