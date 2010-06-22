Бессмертный: Украина не получала обращений по транзиту газа в Европу

Украина не получала обращений относительно транзита российского газа через свою территорию в связи с прекращением поставок газа европейским потребителям через территорию Беларуси.

Об этом в комментарии УНИАН сказал посол Украины в Республике Беларусь Роман БЕССМЕРТНЫЙ, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о том, что Украина может помочь России качать газ в обход Беларуси.

“Никто к Украине на данном этапе не обращался с таким предложением, никакие переговоры не велись, поэтому говорить о том, что Украина сейчас начнет транспортировать газ, по крайней мере, преждевременно”, - сказал он.

По словам посла, Н.АЗАРОВ и представитель НАК “Нафтогаз Украины” заявили лишь о том, что есть техническая возможность для транспортировки этого газа.

“Техническая возможность есть, но никто на эту тему не говорил, эти вопросы не обсуждались, никакие договоры не подписывались. Это вопрос не одного дня, и мы надеемся, что есть шанс, что Республика Беларусь и Российская Федерация разрешат этот вопрос, и не нужно будет использовать каких-то другие обходные маневры”, - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Посол также отметил, что технически Украина может транспортировать только часть того газа, который идет по территории Республики Беларусь.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Н.АЗАРОВ заявил сегодня, 22 июня, что в случае необходимости Украина может увеличить объем прокачки газа в Европу на 30 млрд. кубометров.

«Да, мы, конечно, имеем возможность прокачивать дополнительно 15, 20, 30 млрд. кубометров газа. Если в этом возникнет необходимость, то украинская ГТС реализует, прежде всего, договоренности о поставках газа в Европу», - сказал Н.АЗАРОВ.

21 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что транзит газа в Европу через Беларусь может быть перенаправлен через украинскую газотранспортную систему.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО сегодня распорядился перекрыть транзит российского газа через Беларусь.

Сегодня же пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что «Газпром» получил подтверждение официального Киева о готовности увеличить транзит российского газа через территорию Украины.