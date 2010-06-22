Еврокомиссия обсудит вопросы безопасности морских платформ

Еврокомиссия обсудит с представителями нефтяной промышленности вопросы безопасности морских нефтяных платформ.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, встреча комиссаров ЕС по вопросам энергетики Гунтера ЭТТИНГЕРА и по вопросам защиты окружающей природной среды Янеша ПОТОЧНИКА с представителями нефтяных компаний запланирована на 14 июля.

Главная цель встречи – обсудить, нужно ли менять европейское законодательство в свете инцидента, который произошел в Мексиканском заливе, где британской компании British Petroleum с 22 апреля не удается полностью перекрыть утечку нефти из скважины непосредственно в океан.

Эта встреча станет уже второй на эту тему. Первая состоялась 11 мая этого года.

В ходе первой встречи представители Еврокомиссии раздали представителям нефтяных компаний специальные анкеты с 12 вопросами относительно осуществления компаниями предупредительных мер. Ответы на эти вопросы будут розданы участникам перед началом встречи 14 июля.

В пресс-службе Еврокомиссии также отмечают, что новый проект законодательства ЕС об усилении безопасности в деятельности морских нефтяных платформ может быть готов уже осенью.