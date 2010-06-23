ОАО «Газпром» ограничил поставки газа в Беларусь на 60% от суточной нормы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на заседании оперативного штаба сообщил глава правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

«Белорусская сторона не предпринимает никаких действий для погашения задолженности за поставки российского газа. С 10-ти утра 23 июня 2010 года вводится режим ограничений поставки российского газа в Республику Беларусь на 60%. Ограничение поставок газа в Беларусь будет продолжено пропорционально имеющейся задолженности», - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, вчера «Газпром» ограничил поставки газа в Беларусь на 30% от суточной нормы.