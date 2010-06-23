Газовый конфликт РФ и Беларуси может затянуться до 2011г.

Российско-белорусский газовый конфликт имеет политические признаки и по своей сути подобен газовому конфликту с Украиной и может затянуться до 2011 года – до выборов Президента Беларуси.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Не исключено, что в этот раз Минск «расплачивается» за определенное разочарование Кремля Президентом Александром ЛУКАШЕНКО, белорусская позиция которого не всегда совпадает с российской. В частности, позиция относительно ОДКБ, Таможенного союза, замещение российской нефти венесуэльской и т. п.», - отметил эксперт.

Б.СОКОЛОВСКИЙ считает, что налаживание снабжения газа в Европу на короткий срок будет способствовать урегулированию конфликта, но повлечет дополнительные затраты со стороны «Газпрома».

«Кратковременный обход Беларуси на ограниченные сроки будет способствовать урегулированию ситуации. При имеющихся технических возможностях перенаправление потоков будет нуждаться в согласии потребителей и транзитерах и нестандартных логистических решениях по маршрутам к Польше, Восточной Германии и Литве. Такие решения повлекут дополнительные затраты со стороны поставщика – «Газпрома». Тогда как согласие Украины и ЕС на долгосрочный обход Беларуси приведет к эскалации конфликта. В случае приемлемых для РФ условий тразита, конфликт может затянуться вплоть до выборов Президента Беларуси в 2011 году», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он считает, что для власти в Украине, которая является ключевым транзитером, сейчас появилась сложная задача.

«С одной стороны, логично поддержать Беларусь, особенно - в ожидании ратификации соглашения о границе. С другой - заявлен нейтралитет, в то же время с инициативой помочь обходить Беларусь – это риск ухудшить отношения с Минском и проявить слабость перед Москвой. Напрашивается желание использовать ситуацию как козырь в других переговорах с РФ. Очевидно, что учитывается и выжидательная позиция ЕС», - отметил эксперт.

Б.СОКОЛОВСКИЙ считает, что этот газовый конфликт показал, что Россия уже относится к украинской ГТС как к своей.

«Об этом свидетельствует уверенное заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА о дополнительном транзите через нашу ГТС без согласования с Украиной. Хотя для решения такого вопроса сегодня достаточно технического уровня без публичных заявлений», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.