«Нафтогаз» закончит год с дефицитом не более 1% ВВП

НАК «Нафтогаз Украины» планирует завершить текущий год с дефицитом не более 1% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом заверил премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА на сегодняшнем заседании Кабинета министров министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

«Учитывая все меры, которые были предприняты в последнее время компанией, - сокращение расходов и увеличение доходной части - мы выходим с минимальным дефицитом, который определен в финансовом плане. Это 1% ВВП», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, по словам Н.АЗАРОВА, дефицит «Нафтогаза» на конец текущего года составит 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.