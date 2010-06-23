Бойко: Украина технически может увеличить прокачку газа

Украина заинтересована в том, чтобы газовый конфликт между Россией и Белоруссией был исчерпан как можно быстрее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины, об этом министр Юрий БОЙКО заявил, комментируя осложнение отношений РФ и Белоруссии в газовой сфере.

«Прежде всего, я хочу сказать, что сегодняшний конфликт – это двустороннее дело России и Белоруссии. И мы хотим, чтобы он как можно скорее закончился, чтобы две страны скорее нашли компромисс и договорились», - сказал министр.

При этом он отметил, что у Украины есть возможности увеличения объемов прокачки газа через ее территорию.

«У нас есть технические возможности увеличения прокачки газа через нашу территорию примерно на 30 млрд. кубов, но мы не получали каких-либо официальных предложений ни от российских партнеров, ни от белорусских коллег по увеличению прокачки», - отметил Ю.БОЙКО, добавив, что если такие предложения поступят, они будут тщательно изучены украинской стороной.

«Еще раз заявляю, что наше желание - чтобы конфликт между двумя участниками был как можно быстрее исчерпан. Во всяком случае, мы готовы сделать все для того, чтобы этот конфликт разрешился как можно быстрее на благо наших народов», - добавил Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 21 июня «Газпром» приступил к ограничению поставок газа в Белоруссию.

22 июня Совмин Белоруссии заявил, что республика будет отбирать российский транзитный газ в случае сохранения ограничений на поставку, а белорусский президент Александр ЛУКАШЕНКО сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, что дал указание перекрыть транзит газа, пока «Газпром» его не оплатит.

Долг Белоруссии за российский газ составляет около 200 млн. долл. В свою очередь Минск оценивает долг «Газпрома» за транзит топлива по территории Белоруссии в 260 млн. долл.