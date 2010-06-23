Вице-президентом «Энергоатома» снова назначен Айсин

Кабинет министров Украины назначил вице-президентом НАЭК «Энергоатом» Айдина АЙСИНА.

Об этом сказано в распоряжении правительства от 16 июня №1239-р, обнародованном на правительственном портале.

51-летний А. АЙСИН уже занимал должность вице-президента НАЭК по финансовым вопросам в До этого работал заместителем генерального директора по вопросам финансов, и.о. директора по вопросам экономики и финансов ДК “Укртрансгаз” НАК «Нафтогаз Украины». В 2007-2008 являлся заместителем гендиректора уже ликвидированного госконцерна «Укратомпром». Также возглавлял Киевскую городскую организацию Республиканской партии Украины.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.