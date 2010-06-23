И.о. гендиректора ГП «Уголь Украины» назначен Соколов

Министерство угольной промышленной Украины назначило Владимира СОКОЛОВА исполняющим обязанности генерального директора Государственного предприятия «Уголь Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома.

Согласно сообщению, сегодня министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО представил В.СОКОЛОВА трудовому коллективу ГП.

54-летний В.СОКОЛОВ до назначения на должность, с января 2007 г. по июнь 2010 г., являлся коммерческим директором ГП «Антрацит». Ранее был директором ООО «Торговый дом «Эко-уголь Украины» и возглавлял сбытовое предприятие ГП «Луганская угольная компания». В 1977- 2004 гг. работал на разных должностях в ГП «Орджоникидзеуголь».

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Минуглепрома.