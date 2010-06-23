Литва уже ощутила сокращение поставок газа через Беларусь

В Литву российский газ начал поступать в ограниченном объеме. Об этом в среду журналистам сообщил гендиректор оператора газовых сетей страны - предприятия Lietuvos dujos Викторас Валентукявичюс, передает ИТАР-ТАСС.

"Около полудня (12:00 по киевскому времени) отмечено уменьшение поступления газа на 25-30%", - заявил он.

По словам гендиректора, никаких официальных сообщений об уменьшении поставок не поступало. "Однако наши приборы однозначно зафиксировали уменьшение объемов", - подчеркнул В.Валентукявичюс.

В начале дня в среду предприятие Lietuvos dujos констатировало, что в Литву российский газ поступает бесперебойно в согласованных объемах обычным путем через Белоруссию. Через Литву осуществляются также транзитные поставки природного газа в Калининградскую область России.

Российский газ утром 23 июня поступал в Литву транзитом через Белоруссию в обычном режиме, утверждает пресс-секретарь литовской компании-транспортировщика и поставщика газа Lietuvos dujos Сигита Пятриконите-Юркунене.

"Система не изменилась. Газ поставляется в обычном режиме", - сказала она агентству BNS.

Напомним, в среду утром "Газпром" в третий раз сократил поставки газа в Белоруссию - еще на треть. Учитывая предыдущие решения, поставки газа в Белоруссию снизились с 21 июня в общей сложности на 60% от плановых объемов.

При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер опроверг заявление белорусского Президента Александра Лукашенко, что Минск 22 июня перекрыл транзит российского газа. "Транзит российского газа через территорию Белоруссии осуществляется в полном объеме, и потребители российского газа не испытывают с его поставками никаких проблем", - заявил глава "Газпрома" на заседании оперативного штаба.

Справка УНИАН. 21 июня «Газпром» приступил к ограничению поставок газа в Беларусь.

22 июня Совмин Беларуси заявил, что Республика будет отбирать российский транзитный газ в случае сохранения ограничений на поставку, а белорусский президент Александр ЛУКАШЕНКО сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, что дал указание перекрыть транзит газа, пока «Газпром» его не оплатит.

Долг Беларуси за российский газ составляет около 200 млн. долл. В свою очередь, Минск оценивает долг «Газпрома» за транзит топлива по территории Беларуси в 260 млн. долл.