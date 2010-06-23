ТНК-ВР намерена увеличить присутствие на украинском рынке

ТНК-ВР планирует модернизировать Лисичанский НПЗ и увеличить экспорт нефтепродуктов, поскольку мощности завода превышают потребности внутреннего рынка.

Об этом заявил президент ООО «ТНК-ВР Коммерс» Сергей ЛИЗУНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Пока мы не считаем, что рынки ограничены. Самый эффективный с точки зрения логистики путь – через черноморские порты. При этом свою долю на внутреннем рынке мы хотим увеличить до 30% и сохранять при дальнейшем росте потребления. Украинский рынок демонстрировал рост в докризисный период примерно 2-2,5% в год. Сохраняя долю, мы будем увеличивать объемы в абсолютных величинах», - отметил он.

По словам топ-менеджера, в начале 2011 года Лисичанский НПЗ сможет полностью перейти на выпуск бензинов и дизельного топлива Евро-4.

«Следующий этап модернизации завода – повышение выхода светлых нефтепродуктов и уменьшение количества мазутов… Сейчас мы находимся на стадии выбора технологических процессов – это решение должно быть вынесено к осени этого года. Речь идет о выборе между коксованием и висбрекингом», - заявил президент ООО «ТНК-ВР Коммерс».

Он отметил, что модернизация НПЗ займет до пяти лет и потребует 350-500 млн. долл. инвестиций. «Если будут реализованы наши стратегические планы по модернизации производства, загрузка мощностей завода увеличится… Экспорт – одна из первых опций», - подчеркнул С.ЛИЗУНОВ.

Топ-менеджер сообщил, что на внутреннем рынке в ближайшие два-три года ТНК-ВР намерена сформировать собственную сеть из более чем 300 АЗС. Также компания изучает возможность добычи углеводородов в Украине. По словам президента «ТНК-ВР Коммерс», ожидаемый бюджет на разведку недр превышает 100 млн. долл., а последующие этапы требуют инвестиций на порядок выше.

Справка УНИАН. Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).