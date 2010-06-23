Польша обойдется без газа из Беларуси несколько недель

Польша, в случае прекращения транзита газа из Беларуси, может обеспечить "голубым топливом” своих потребителей в течении нескольких недель.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил в среду вице-премьер польского правительства Вальдемар ПАВЛЯК.

Он сказал, что бесперебойные поставки польским потребителям будут обеспечены благодаря транзиту газа через Украину и запасам в газовых хранилищах.

"Такая ситуация может функционировать несколько недель без любого риска”, - сказал он.

В.ПАВЛЯК добавил, что из-за российско-белорусской «газовой войны» больше может пострадать Германия, которая получает ежегодно через Ямальский газопровод около 30 млрд. кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, польские компании PGNIG i Gaz System сообщили, что по состоянию 23 июня не зафиксировали сокращение транзита газа из Беларуси, через газотранспортную систему которой получают более 60% газового импорта.

Сегодня утром «Газпром» сообщил о сокращении на 60% поставок газа в Беларусь из-за непогашения долга за газовые поставки с начала года.

Справка УНИАН. Польша ежегодно импортирует около 70% необходимого для страны газа, более 90% которого поставляется из России через Беларусь и Украину.

Польша получает газ из Беларуси из транзитного Ямальского газопровода и из пункта «Высокое» на польско-белорусской границe.