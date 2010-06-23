Причины конфликта Россией и Беларуси политические

В основе конфликта между Россией и Беларусью в газовой сфере лежат сугубо политические причины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал эксперт энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований им. Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

По его мнению, «двести миллионов долларов - это не причина, чтобы начинать такой скандальный конфликт общеевропейского значения».

«Тот факт, что приказ прекратить поставки газа для Беларуси получен в Кремле… этот конфликт является сугубо политическим», - сказал он.

При этом он пояснил причину конфликта: «мне кажется, что начала пробуксовывать идея-фикс России - это создание Таможенного союза. Те условия, которые предложила Россия, они абсолютно не приемлемые для Беларуси… Россия отказалась отменять экспортные пошлины на поставку энергоносителей в Беларусь».

«Данные конфликты должны решаться в коммерческой плоскости», - добавил эксперт.

Также В.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что Украина в данной ситуации должна заявить четкую позицию о недопустимости решения конфликта такими методами.

Как сообщал УНИАН, 21 июня «Газпром» приступил к ограничению поставок газа в Беларусь.

22 июня Совмин Беларуси заявил, что Республика будет отбирать российский транзитный газ в случае сохранения ограничений на поставку, а белорусский президент Александр ЛУКАШЕНКО сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, что дал указание перекрыть транзит газа, пока «Газпром» его не оплатит.

Долг Беларуси за российский газ составляет около 200 млн. долл. В свою очередь, Минск оценивает долг «Газпрома» за транзит топлива по территории Беларуси в 260 млн. долл.