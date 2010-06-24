Левочкин: Выигрывает ли Украина от "газового" конфликта?

Украина ничего не выигрывает от газового конфликта между Россией и Беларусью.

Об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН на встрече с журналистами.

«Конфликт всегда плохо, от него теряют все. Украина не выигрывает ничего от нынешнего конфликта между нашими соседями. Кроме того, мы никогда не ставили целью выигрывать за счет конфликтов между кем-то», - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

По его мнению, в этой ситуации главным для Украины является обеспечить надежность поставок газа в Европу и показать европейским партнерам, что «на нас всегда можно положиться».

С.ЛЕВОЧКИН напомнил, что украинское правительство заверило Европу в готовности увеличить транзит газа в случае уменьшения объема его транзита через Беларусь, хотя при этом это не решает все проблемы. В частности, для тех европейских потребителей газа, которые «висят на белорусской трубе», добавил он.

Комментируя на фоне российско-белорусского конфликта историю украинско-российских газовых споров, С.ЛЕВОЧКИН выразил твердое убеждение, что во всех конфликтах последних лет с Россией виновата была Украина, и из каждого из таких конфликтов «мы выходили с ослабленными позициями».

Отвечая на вопрос, может ли Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступить посредником в российско-белорусском конфликте, С.ЛЕВОЧКИН сказал, что если одна из сторон обратится с такой просьбой, то руководство Украины готово будет его рассмотреть.

Как сообщал УНИАН, с понедельника, 21 июня, российский “Газпром” начал уменьшать поставки газа Беларуси. 22 июня поставки были уменьшены на 60%. “Газпром” обвиняет Минск в долгах за потребленный газ, в то время как Беларусь заявляет о долгах за транзит газа в ЕС. 22 июня Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил о прекращении транзита российского газа в Европу, однако сегодня утром “Газпром” заявил, что транзит осуществляется в обычном режиме.

При этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в случае необходимости Украина может увеличить объем прокачки газа в Европу на 30 млрд. кубометров.