Для начала модернизации украинской ГТС нужны гарантии России

09:52, 24 июня 2010
Энергетика
0

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что для начала модернизации украинской газотранспортной системы нужны гарантии России на объемы поставок газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ю.БОЙКО сказал 23 июня на совместном брифинге после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером ЭТТИНГЕРОМ.

“Нужны гарантии объема газа на ближайшие одно-два десятилетия”, - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что в ходе встречи с комиссаром обсудил вопросы модернизации, в том числе в контексте того, сколько украинская ГТС сможет транспортировать газа в Европу после модернизации.

“Мы также обсудили модели, которые могут применяться”, - сказал украинский министр.

В свою очередь, комиссар ЕС отметил, что Европа заинтересована как в строительстве “Северного потока”, так и в эксплуатации украинской ГТС для транзита российского газа.

“Самый быстрый и самый простой путь – через Украину”, - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2009 года в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, по итогам которой, в частности, была подписана декларация о финансировании модернизации и увеличении мощности украинской ГТС в обмен на обеспечение большей прозрачности украинского газового рынка. Тогда Россия выступила против Брюссельской декларации, заявив, что вопрос увеличения возможностей трубы на поставку газа не может решаться без нее.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter