Для начала модернизации украинской ГТС нужны гарантии России

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что для начала модернизации украинской газотранспортной системы нужны гарантии России на объемы поставок газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ю.БОЙКО сказал 23 июня на совместном брифинге после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером ЭТТИНГЕРОМ.

“Нужны гарантии объема газа на ближайшие одно-два десятилетия”, - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что в ходе встречи с комиссаром обсудил вопросы модернизации, в том числе в контексте того, сколько украинская ГТС сможет транспортировать газа в Европу после модернизации.

“Мы также обсудили модели, которые могут применяться”, - сказал украинский министр.

В свою очередь, комиссар ЕС отметил, что Европа заинтересована как в строительстве “Северного потока”, так и в эксплуатации украинской ГТС для транзита российского газа.

“Самый быстрый и самый простой путь – через Украину”, - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2009 года в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, по итогам которой, в частности, была подписана декларация о финансировании модернизации и увеличении мощности украинской ГТС в обмен на обеспечение большей прозрачности украинского газового рынка. Тогда Россия выступила против Брюссельской декларации, заявив, что вопрос увеличения возможностей трубы на поставку газа не может решаться без нее.