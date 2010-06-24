Бойко: Капитализация “Нафтогаза” должна расти

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО считает, что капитализация НАК “Нафтогаз Украины” должна расти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 23 июня украинским журналистам.

“Я считаю, что капитализация компании должна расти, но вопрос суммы... Должно быть экономическое обоснование, которое будет базироваться исключительно на оценочной стоимости бизнеса, то есть, цивилизованных подходов, и на этом вырисовывается у нас сумма капитализации”, - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщалось, по экспертным оценкам, капитализация "Нафтогаза" сейчас составляет 17 млрд. долл.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.