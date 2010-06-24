Бойко: украинское правительство устраивают предложения Европы

Условия финансирования модернизации украинской газотранспортной системы, предложенные Брюссельской декларацией год назад, устраивают правительство Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил 23 июня украинским журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

“Мы, по моему мнению, подходим с точки зрения того, что необходимо нам. Нам нужны финансирование и модернизация нашей ГТС, и в этом отношении условия, которые предлагают наши европейские партнеры, они для нас наиболее комфортные”, - сказал он.

Министр также сообщил, что в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гунтером ЭТТИНГЕРОМ 23 июня он, в частности, обсудил несколько моделей сотрудничества в вопросах снабжения газа и модернизации ГТС с использованием трехстороннего подхода: Украина, Россия и Европейский Союз.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2009 года в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, по итогам которой, в частности, была подписана декларация относительно финансирования модернизации и увеличения мощности ГТС в обмен на обеспечение большей прозрачности украинского газового рынка.