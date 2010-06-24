Украина до октября будет выбирать между РФ и США...

Межведомственная комиссия при Министерстве топлива и энергетики Украины по отбору технологий и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива намерена до октября определить победителя соответствующего конкурса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра топлива и энергетики Украины Наталия ШУМКОВА, выступая на Международной конференции «Атомно-энергетический комплекс Украины: международное сотрудничество и кооперация, инвестиции, ядерно-топливный цикл».

«Не позднее октября будет объявлен победитель», - сказала Н.ШУМКОВА.

При этом изучение предложений участников конкурса – АО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США) – будет проводиться в августе-сентябре.

Замминистра напомнила, что согласно программе развития ядерно-топливного цикла страны, предполагается введение первой очереди завода в 2013 году. При этом мощность первой очереди составит изготовление до 400 ТВС ежегодно с переработкой 200 тонн обогащенного урана.

Вторая очередь завода, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году, будет ежегодно выпускать до 800 ТВС (переработка 400 тонн урана).

Как сообщал УНИАН, Межведомственная комиссия при Министерстве топлива и энергетики Украины открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива.

18 июня т.г. на заседании комиссии был утвержден порядок проведения конкурса и методика оценки предложений его участников. Кроме того, 21 июня комиссия предоставила участникам конкурса - ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США) - документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений.

Участники конкурса должны предоставить свои предложения комиссии до 21 июля. Напомним, что решением Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие указом Президента Украины в декабре 2009 года, Минтопэнерго было поручено провести конкурс по отбору технологии и партнеров по строительству завода по фабрикации ядерного топлива. При этом в самом решении СНБО частично были определены критерии, по которым должен быть отобран потенциальный партнер Украины.

5 мая премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Украина договорилась с Россией о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива.

В июне глава российской госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО заявил о заинтересованности российской стороны в совместной реализации строительства сборочного завода.

«Думаю, что мы сможем дать самое конкурентоспособное предложение с тем, чтобы на территории Украины развернуть сборочное производство», - подчеркнул он.

В феврале 2009 года о своей готовности участвовать в реализации проекта строительства завода заявляла также американская компания Westinghouse.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 г. Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году. Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.