Украина рассчитывает привлечь в урановое производство 17 млрд.грн.

Украина до 2020 года рассчитывает привлечь в развитие уранового производства 17 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра топлива и энергетики Украины Наталья ШУМКОВА сегодня на Международной конференции «Атомно-энергетический комплекс Украины: международное сотрудничество и кооперация, инвестиции, ядерно-топливный цикл».

По ее словам, в среднесрочной перспективе, 2010-2013 гг., на эти нужды потребуется около 9,9 млрд. грн.

Как сообщила замминистра, на сегодняшний день в Украине разведаны 53 месторождения природного урана, 4 из которых уже отработаны. Всего подтвержденные запасы урана в Украине на сегодняшний день составляют около 295 тыс. тонн, в эксплуатации находятся месторождения с запасами 16 тыс. тонн. В перспективе планируется разработка месторождений с подтвержденными запасами около 200 тыс. тонн с учетом строящегося в настоящее время Новоконстантиновского рудника.

Н.ШУМКОВА отметила, что в настоящее время целесообразной представляется разработка 13 новых месторождений урановой руды. Наиболее перспективными из них являются Северинское, Апрельское, Сафоновское, а также западная зона Центрального месторождения.

В частности, предполагается, что в случае разработки Северинского месторождения годовая добыча на нем может достигать до 1,5 млн. тонн урановой руды.

Н.ШУМКОВА отметила, что госпрограммой развития уранового производства предполагается, что к 2020 году объемы производства уранового концентрата в Украине вырастут с 830 тонн в 2009 году до 5 тыс. тонн, в 2030 году - до 6 тыс. тонн.