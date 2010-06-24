3-й и 4-й энергоблоки ХАЭС построят до 2018 года

НАЭК «Энергоатом» прогнозирует завершение строительства и введение в эксплуатацию энергоблока №3 Хмельницкой АЭС в 2016 году, энергоблока №4 ХАЭС – в 2017 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ, выступая сегодня на Международной конференции «Атомно-энергетический комплекс Украины: международное сотрудничество и кооперация, инвестиции, ядерно-топливный цикл».

По его словам, по оценкам экспертов, стоимость достройки двух энергоблоков оценивается в 30,1 млрд. грн.

Он напомнил, что 9 июня правительства Украины и Российской Федерации подписали рамочный договор о сотрудничестве по достройке энергоблоков Хмельницкой атомной станции.

В настоящее время "Энергоатом" выполняет предварительные расчеты для определения средств, необходимых на реализацию первоочередных этапов проекта, которые найдут свое отражение в планируемом к подписанию кредитном соглашении.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ также отметил, что сегодня в компании всего отрабатывается 11 инфраструктурных инвестиционных проектов на общую сумму 51,7 млрд. грн. Помимо достройки Х3/Х4, продолжается разработка проектов строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива совместно с компанией «Нoltec international» (США), а также проект строительства международного центра подготовки ремонтного персонала на базе Запорожской АЭС.

По словам Ю.НЕДАШКОВСКОГО, последний проект является уникальным по масштабности и является первым тренировочным центром для персонала, обслуживающего реакторы ВВЭР-1000. Центр планируется построить на базе Запорожской АЭС при частичном финансировании Европейской комиссии.

Справка УНИАН. Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России.

С целью реализации проекта 18 февраля 2009 г. Кабинет министров принял постановление №118 «О первоочередных мерах по строительству 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС ». В нем четко определен тип реакторной установки и заказчик строительства – НАЭК « Энергоатом ». Также упрощена процедура закупки основного оборудования и проектирования новых энергоблоков – у одного поставщика. Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

Ранее президент НАЭК « Энергоатом » Юрий НЕДАШКОВСКИЙ заявлял, что финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона предоставляет кредит со ставкой Libor + 3% и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.

10 апреля т.г. премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Россия рассматривает возможность кредитования строительства 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС в размере 5-6 млрд. долл.

9 июня т.г. Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

16 июня т.г. глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил о том, что Украина достигла договоренности о получении двух кредитов по 2 млрд. долл. от российского ВТБ.

По его словам, один из этих кредитов уже предоставлен ВТБ украинскому правительству на условиях возвращения на финансирование дефицита бюджета.

Он отметил, что кредит не регулируется межгосударственными соглашениями. На вопрос журналистов, почему информация об условиях получения кредита является закрытой, С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что кредит брался на открытом рынке и условия его получения обусловлены коммерческой тайной. При этом он добавил, что кредит “не ложится на государственный долг”.

Второй кредит, по его словам, предоставляется “Энергоатому” на достройку двух энергоблоков. На уточняющий вопрос, получен ли уже этот кредит, он сказал, что не располагает информацией, поступили ли средства по кредиту в Украину, но подчеркнул, что нет потребности сразу получать всю сумму: кредит будет поступать по мере необходимости – согласно темпам достройки энергоблоков.

18 июня первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сообщил, что Украина рассчитывает в течение 6-8 месяцев получить от РФ первый транш на достройку 2 реакторов Хмельницкой АЭС.