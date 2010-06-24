Транзитная тактика Украины и Беларуси должна быть единой

Украина совместно с Беларусью должна выработать единую политику относительно транзита российского газа в Европу, заявляет председатель партии «За Украину!», народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по его словам, «Украина и Беларусь как два транзитных государства должны выработать общую политику относительно транзита российского газа в Европу».

«Общая транзитная политика позволит избежать постоянного шантажа со стороны «Газпрома» как Украины, так и Беларуси», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

«Украинские правительственные чиновники должны инициировать создание украинско-белорусской рабочей группы по наработке общей транзитной газовой политики, а не наперегонки пытаться угодить Кремлю», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По словам председателя партии «За Украину!», «последний белорусско-российский газовый конфликт засвидетельствовал, что все мифы кремлевской пропаганды о «вечной дружбе», «братских народах» и «общей истории» забываются, когда дело доходит до интересов российских олигархических нефтегазовых кланов».