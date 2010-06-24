ТИМОШЕНКО ПРЕДЪЯВИЛА ДОГОВОР НА "ГАЗ ФИРТАША"

Официальный сайт Блока Юлии Тимошенко обнародовал копию соглашения купли-продажи между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на 11 миллиардов кубометров газа от 20 января 2009 года. Таким образом, обещание, сделанное 24 июня на пресс-конференции, Юлия Владимировна выполнила…

Заявление экс-премьера последовало после того, как Служба безопасности Украины задержала экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко. Он задержан как подозреваемый в ходе расследования уголовного дела о нанесении убытков государству Украина по результатам рассмотрения иска RosUkrEnergo в Стокгольмском арбитраже. Сегодня Печерский райсуд Киева должен определиться с мерой пресечения А.Макаренко. Ранее под подписку о невыезде в ходе расследования этого дела был выпушен задержанный экс-первый заместитель главы «Нафтогаза» Игорь Диденко…

Как сообщает официальный сайт Юлии Тимошенко, лидер БЮТ настаивает, что «Нафтогаз» полностью рассчитался с ОАО «Газпром» за 11 млрд. куб. м газа.

В подтверждение этого сайт БЮТ 24 июня обнародовал копии газового соглашения от 20 января 2009 года, которое было подписано во времена премьерства Ю.Тимошенко и по которому «Нафтогаз» полностью рассчитался с «Газпромом».

«Мы сегодня обнародуем соглашение купли-продажи, по которому Украина купила этот газ у «Газпрома», рассчиталась, заплатила 1 миллиард 700 миллионов долларов и тем самым обеспечила выход Украины, России, стран ЕС из газового кризиса», - заявляет Ю.Тимошенко.

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Согласно обнародованным документам, «Газпром» в начале 2009 года приобрел у НАК «Нафтогаз Украины» 11 млрд. куб. м природного газа, поставленного в Украину в режиме транзита, а затем почти сразу же продал этот газ опять же «Нафтогазу Украины» за ту же сумму.

В подтверждение этого приводятся копии акта сдачи/приемки запаса газа в ПХГ, соответственно, от 4 и 6 февраля 2009 года: в первом продавцом выступает «Нафтогаз Украины», а покупателем – «Газпром», тогда как во втором они меняются местами.

В то же время, в договоре нет ни единого упоминания о том, что 11 млрд. куб.м. газа, которые являются объектом купли/продажи, на момент заключения сделки не принадлежали РосУкрЭнерго, а были переданы РУЭ Газпрому/отобраны у РУЭ Газпромом в счет компенсации неких задолженностей, о которых говорила в свое время Ю.Тимошенко, объясняя исключение из сторон договора фактического владельца газа.

Зато есть пункт 3.3, где оговорено, что покупатель (Нафтогаз) не имеет никакого права требовать у продавца (Газпрома) вернуть выплаченные по данному договору деньги, в том числе плату за газ, при единственном исключении – если газ не передан покупателю до 6 февраля 2009 года.

А также статья 8, согласно которой, покупатель берет на себя полную ответственность и освобождает продавца и его должностных лиц от любой ответственности (в т.ч. выплат убытков, ущерба, штрафов, компенсаций и т.д.), возникающей вследствие нарушения договорных обязательств (в том числе и в результате небрежности продавца!) и связанных с исполнением подписанного договора, а также с реализацией покупателем любого из его прав и средств правовой защиты, согласно этому договору.

***8 июня 2010 г. Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нафтогаз Украины» в отношении экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, принадлежащего RosUkrEnergo.

Данное решение подтверждает, что спорный объем газа был изъят «Нафтогазом» в нарушение условий контракта о хранении газа с RosUkrEnergo и что «Нафтогаз» обязан возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа, находящегося в подземных газовых хранилищах Украины, на тех же условиях, как и до изъятия.

В дополнение, Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo порядка 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов по поставкам, транзиту и хранению газа. Данное, ранее принятое решение, также вступает в силу и поэтому указанная выше сумма должна быть теперь выплачена RosUkrEnergo как часть этого нового решения.

Объем газа, о котором идет речь, был изъят НАК у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАКом и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo была исключена из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

***В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставки туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).

Стоит отметить, что глава Службы безопасности Украины (которой открыто уголовное дело по этому газовому вопросу) Валерий Хорошковский является бизнес-партнером совладельца «РосУкрЭнерго» Дмитрия Фирташа.

Кроме упомянутого договора на сайте БЮТ обнародована и фотокопия доверенности совладельца компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) Дмитрия Фираташа, выданная 13 декабря 2005 года, нынешнему министру топлива и энергетики Украины Юрию Бойко со сроком действия до 1 июня 2006 года (обращаем внимание на срок: всего полгода и в 2006 г. Договор по 11 млрд кубометров газа был подлписан в январе 2009 года).

Согласно фотокопии доверенности, Д.Фирташ доверил Ю.Бойко (на тот момент - обычному физическому лицу) быть его представителем в органах нотариата, страховых компаниях, кредитных (банковских) учреждениях, во всех органах государственной власти, организациях и предприятиях и др.

При этом Д.Фирташ доверил Ю.Бойко заключать любые разрешенные законом соглашения и договоры, а также управлять и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом и др.

«Именно правительство Януковича, его ближайшее окружение отзывали украинских юристов-международников, отзывали доказательства Украины, которые касались истинного положения вещей относительно газа, и, в сущности, разоружили Украину в Стокгольмском суде», - сказала Ю.Тимошенко, комментируя решение Стокгольмского арбитражного суда по спору НАК «Нафтогаз Украины» с RosUkrEnergo.

***В марте 2005 года Ю.БОЙКО был уволен с постов первого заместителя министра топлива и энергетики Украины и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» по инициативе нового главы Кабинета министров Украины Ю.Тимошенко. В апреле 2005 года Ю.Бойко был единогласно избран председателем Республиканской партии Украины (РПУ). В августе 2006 года постановлением Верховной Рады Ю.Бойко был назначен министром топлива и энергетики Украины в новом правительстве Виктора Януковича. В августе 2007 года на пятом съезде Республиканской партии Украины было принято решение о сложении Ю.БОЙКО полномочий председателя партии и о процессе объединения с Партией регионов.

(УНИАН)