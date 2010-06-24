Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что Энергетическая стратегия Украины будет пересмотрена в соответствии с положениями президентской Программы экономических реформ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Министерства топлива и энергетики.

«Мы уже имеем реперные точки реформирования отрасли в виде президентской Программы экономических реформ, которая по-новому, более детализированно дает направления движению и возможности ежегодно подводить итоги и корректировать энергетическую деятельность государства», - отметил министр.

При этом он добавил, что «в настоящее время проводится масштабный аудит деятельности всех предыдущих правительств в энергетической отрасли. Однако что касается положений энергетической стратегии, то значительная их часть будет пересмотрена. План действий - это не догма, однако он указывает ориентировочные направления по его выполнению».

По словам Ю.БОЙКО, изменения, в частности, коснутся отношения государства к ценообразованию на энергоресурсы для частного сектора экономики.

«Государство уже не в состоянии выступать протекционистом частных владельцев предприятий. Эра дешевого газа, как и дешевой нефти, закончилась. Цена на газ для промышленности должна быть приемлемой с точки зрения конкурентоспособности конечной продукции», - добавил министр.