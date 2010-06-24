БЮТ обнародовал фотокопию доверенности Фирташа для Юрия Бойко

Блок Юлии Тимошенко (БЮТ) обнародовал фотокопию доверенности совладельца компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) Дмитрия ФИРТАША, выданную 13 декабря 2005 года, нынешнему министру топлива и энергетики Украины Юрию БОЙКО со сроком действия до 1 июня 2006 года.

Об этом сообщается на официальном сайте БЮТ.

В частности, согласно фотокопии доверенности, Д.ФИРТАШ доверил Ю.БОЙКО быть его представителем в органах нотариата, страховых компаниях, кредитных (банковских) учреждениях, во всех органах государственной власти, организациях и предприятиях и др.

При этом Д.ФИРТАШ доверил Ю.БОЙКО заключать любые разрешенные законом соглашения и договоры, а также управлять и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом и др.

Как отмечается в сообщении БЮТ, лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что украинская власть встала на защиту структуры RosUkrEnergo и ее сверхдоходов, а не государства Украина.

«Именно правительство ЯНУКОВИЧА, его ближайшее окружение отзывали украинских юристов-международников, отзывали доказательства Украины, которые касались истинного положения вещей относительно газа, и, в сущности, разоружили Украину в Стокгольмском суде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя решение Стокгольмского арбитражного суда по спору НАК «Нафтогаз Украины» с RosUkrEnergo.

«Приводим фотокопию документа, которым владелец RosUkrEnergo предоставил нынешнему министру топлива и энергетики БОЙКО право управлять и распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом ФИРТАША. Таким образом, документ подтверждает - чьи интересы в действительности защищал в Стокгольмском суде министр из правительства АЗАРОВА», - отмечается в сообщении БЮТ.

Напомним, что в марте 2005 года Ю.БОЙКО был уволен с постов первого заместителя министра топлива и энергетики Украины и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» по инициативе нового главы Кабинета министров Украины Ю.ТИМОШЕНКО. В апреле 2005 года Ю.БОЙКО был единогласно избран председателем Республиканской партии Украины (РПУ). В августе 2006 года постановлением Верховной Рады Ю.БОЙКО был назначен министром топлива и энергетики Украины в новом правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА. В августе 2007 года на пятом съезде Республиканской партии Украины было принято решение о сложении Ю.БОЙКО полномочий председателя партии и о процессе объединения с Партией регионов.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.