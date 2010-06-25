Адвокат: СБУ возбудила против Макаренко уголовное дело

Служба безопасности Украины возбудила в отношении экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной небрежности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат бывшего должностного лица Евгений СОЛОДКО сообщил сегодня журналистам возле помещения Печерского райсуда столицы, который рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении А.МАКАРЕНКО.

«После составления протокола о задержании А.МАКАРЕНКО было вручено постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела, датированного вчерашним днем, 23 июня. Дело возбуждено по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность)», - сказал Е.СОЛОДКО.

По словам адвоката, в постановлении указано, что А.МАКАРЕНКО не проверил законность поручения бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА по проведению процедуры таможенного оформления природного газа.

Е.СОЛОДКО сообщил, что А.МАКАРЕНКО вчера около 11.00 вызвали в СБУ в качестве свидетеля по уголовному делу относительно незаконного растаможивания газа, который принадлежал компании «РосУкрЭнерго».

После допроса А.МАКАРЕНКО без объяснения причин попросили подождать.

Е.СОЛОДКО уточнил, что после 18.00 в СБУ был составлен протокол о задержании бывшего руководителя Гостаможслужбы, и на основании этого документа вынесено постановление о задержании.

«Я в любом случае буду ставить вопрос о том, что Печерский суд не имеет права рассматривать это дело, и по завершении сегодняшних слушаний в любом случае я постановление о возбуждении уголовного дела обжалую», - подчеркнул адвокат.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв, судьи находятся в комнате для совещаний, после чего будет объявлено решение суда о мере пресечения в отношении А.МАКАРЕНКО.

"Меня допрашивали свыше 9 часов, меня продержали незаконно в СБУ свыше двух часов между допросами", - сказал А.МАКАРЕНКО во время судебного заседания.