Адвокат обжалует решение суда о взятии под стражу Макаренко

Адвокат Евгений СОЛОДКО будет оспаривать постановление Печерского районного суда Киева о взятии под стражу экс-руководителя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО вчера журналистам возле здания Печерского райсуда.

"Мы обязательно обжалуем, и будем добиваться справедливости, чтобы освободили человека, который сегодня незаконно находится под стражей. Мы будем и оспаривать, и проводить акции протеста, будем использовать все средства влияния, чтобы освободить человека", - сказал О.ЛЯШКО.

Депутат подчеркнул, что суд по заказу власти принял решение об аресте А.МАКАРЕНКО.

"Судья Печерского суда Марина ПИЛАЕВА - надо запомнить эту фамилию, потому что я думаю, придет время, когда ей придется отвечать за свои незаконные решения, - только что она, вопреки закону, без всяких оснований избрала меру пресечения в виде содержания (А.МАКАРЕНКО) под стражей", - сказал О.ЛЯШКО.

"Это, очевидно, политические репрессии ... Печерский суд всегда имел репутацию не суда, а кривосудия, и сегодня он подтвердил свою репутацию кривосудного суда", - подчеркнул О.ЛЯШКО.