Российский газ поставляется в Беларусь в полном объеме

Поставки российского газа в Беларусь и далее транзитом осуществляются в полном объеме.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании «Газпром».

«Газпром» в полном объеме подает газ на границу с Республикой Беларусь для ее внутреннего потребления, транзита в Европу и Калининградскую область», - говорится в сообщении.

Объем газа, фиксируемого на западной границе Беларуси, также соответствует контракту на транзит, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 июня «Газпром» приступил к ограничению поставок газа в Беларусь.

22 июня Совмин Беларуси заявил, что Республика будет отбирать российский транзитный газ в случае сохранения ограничений на поставку, а белорусский Президент Александр ЛУКАШЕНКО сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, что дал указание перекрыть транзит газа, пока «Газпром» его не оплатит.

Долг Беларуси за российский газ составлял около 200 млн. долл. В свою очередь, Минск оценивает долг «Газпрома» за транзит топлива по территории Беларуси в 260 млн. долл.

23 июня первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО заявил, что Беларусь оплатила 187 млн. долл. задолженности за газ «Газпрому».

По его словам, правительство Беларуси, в свою очередь, требует от «Газпрома» погасить задолженность за транзит в размере 260 млн. долл. до 10 часов по минскому времени (11.00 мск), иначе транзит будет прекращен.

24 июня утром «Газпром» возобновил поставку газа в Беларусь в полном объёме.

Пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника Департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что проведен платеж за транзит газа «Белтрансгазом». По его словам, общая сумма платы за транзит газа составила 228 млн. долл.