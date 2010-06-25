Газпром и Нафтогаз готовят активы для СП

«Газпром» и «Нафтогаз» обсуждают возможный набор активов, которые могут войти в совместное предприятие на паритетной основе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, выступая на годовом общем собрании акционеров.

«Сегодня мы с украинскими коллегами обсуждаем возможный набор активов от каждой стороны для создания совместного предприятия на паритетных началах. И это будет первый этап объединения компаний», - сказал А.МИЛЛЕР.

Кроме этого, он отметил, что поставки газа в страны бывшего Союза в 2009 году сократилась почти на 30%, однако выручка по этим сделкам увеличилась на 4% - до 371,2 млрд. руб.

Он также отметил, что объединение «Газпрома» и «Нафтогаза» является «исторически предопределенным шагом».

«Сегодня значительно продвинулись в сотрудничестве с Украиной - обсуждается возможность объединения «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины». Это исторически предопределенный шаг. Газотранспортные системы «Газпрома» и «Нафтогаза» представляют собой единый комплекс, функционирующий только в тесной увязке друг с другом», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он убежден, что газовая отрасль Украины как элемент глобального газового рынка имеет будущее при развитии вместе с газовой отраслью России.

«Только в этом случае будет гарантирована долгосрочная загрузка транзитной газотранспортной системы, и украинская труба будет иметь не отрицательную стоимость», - подчеркнул А.МИЛЛЕР.