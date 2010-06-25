Цены на нефть немного выросли в четверг, 24 июня, при поддержке со стороны укрепления евро, однако их рост сдержали сохраняющиеся опасения по поводу слабого спроса, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 16 центов - до 76,51 доллара за баррель. Фьючерсы торговались в диапазоне между 75,32 доллара и 76,57 доллара.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures подорожали на 20 центов - до 76,47 доллара за баррель.

Торги проходили в узком диапазоне. Фьючерсы совершали лишь непродолжительные набеги на позитивную территорию, пока не продемонстрировали рост в конце торгов и не закрылись с повышением. С одной стороны, нефтяным фьючерсам помогало укрепление евро против доллара, а с другой – их сдерживали высокие запасы нефти и нефтепродуктов в США. Более низкий курс доллара повышает привлекательность нефти для инвесторов с другими валютами.

Котировки акций в США снижались в ходе всего дня на фоне опасений по поводу проблем с суверенными долгами в Европе и недавнего потока разочаровывающих экономических индикаторов, которые оказали давление на настроения инвесторов.

Управление энергетической информации сообщило в среду, что запасы сырой нефти и ключевых нефтепродуктов по-прежнему превышают средние уровни за пять лет. Спрос на бензин на неделе 12-18 июня снизился, что можно считать тревожным знаком на фоне разгара пикового сезона вождения. Спрос на дистиллятное топливо, включающее дизельное топливо и топочный мазут, упал до самого низкого уровня за два месяца. Между тем, запасы дистиллятов находятся на самом высоком уровне для этого времени года с тех пор, как управление начало вести статистику по запасам в 1982 году.

Аналитики отмечают, что в свете такого высокого предложения на американском рынке устойчивому росту цен на нефть, вероятно, должно будет предшествовать повышение уверенности в восстановлении мировой экономики.

Июльские фьючерсы на бензин RBOB подорожали по итогам торгов на 1,12 цента, или на 0,5%, до 2,0935 доллара за галлон. Это самый сильный рост за неделю и первый рост после четырех дней падения, в результате которого фьючерсы на бензин подешевели на 3,8%, или на 8,17 цента.

Котировки июльских фьючерсов на топочный мазут снизились на 1,12 цента, или на 0,5%, до 2,0572 доллара за галлон, самого низкого уровня с 14 июня. За последние пять дней цены на топочный мазут упали на 7,17 цента, или на 4,1%.