Объединение Газпрома и Нафтогаза - исторически предопределенный шаг

Объединение «Газпрома» и «Нафтогаза» является «исторически предопределенным шагом».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, выступая на годовом общем собрании акционеров.

«Сегодня значительно продвинулись в сотрудничестве с Украиной - обсуждается возможность объединения «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины». Это исторически предопределенный шаг. Газотранспортные системы «Газпрома» и «Нафтогаза» представляют собой единый комплекс, функционирующий только в тесной увязке друг с другом», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он убежден, что газовая отрасль Украины, как элемент глобального газового рынка, имеет будущее при развитии вместе с газовой отраслью России.

«Только в этом случае будет гарантирована долгосрочная загрузка транзитной газотранспортной системы, и украинская труба будет иметь не отрицательную стоимость», - подчеркнул А.МИЛЛЕР.