«Газпром»: рост спроса на российский газ неизбежен

В «Газпроме» уверены, что рост спроса на российский газ неизбежен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, выступая на годовом общем собрании акционеров компании в Москве.

«Мы уверены, что в будущем рост спроса на российский газ неизбежен. Исходя из этого, мы утвердили баланс на 2011-2013 годы, в котором план по добыче на 2013 год определен в 565 млрд. куб. м. газа. Это выше докризисного уровня 2008 года. Более того – такая цифра рекорд для «Газпрома» за последние 13 лет», - сказал А.МИЛЛЕР

Он отметил, что в 2009 году группой «Газпром» было добыто 461,5 млрд. куб. м природного и попутного газа – это на 16% ниже уровня 2008 года.

По его словам, в первом полугодии 2009 года «Газпром» ограничивал добычу природного газа в ответ на изменения спроса в условиях финансово-экономического кризиса, но уже с середины 2009 года показатели спроса и показатели добычи начали восстанавливаться.

По его словам, с ноября среднесуточная добыча газа превышала уровень 2008 года.

А.МИЛЛЕР сообщил, что такая тенденция продолжалась и в первом квартале текущего года

Он подчеркнул, что несмотря на некоторое замедление во втором квартале из-за не простой ситуации, которая складывается в реальном секторе экономике Южной и Юго-восточной Европы. цель «Газпрома» в 2010 году - вернуть две трети прошлогоднего падения.

По словам А.МИЛЛЕРА, в прошлом году свою деятельность «Газпрому» необходимо было строить, исходя из быстро меняющихся реалий в условиях мирового финансово-экономического кризиса, пик которого пришелся на первую половину прошлого года. «Главным внешним фактором для «Газпрома» стало снижение спроса со стороны наших потребителей, и, следовательно, – серьезное уменьшение денежного потока. При этом мировые рынки заимствований в первой половине 2009 года оказались фактически закрыты», - сказал А.МИЛЛЕР.