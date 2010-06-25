Бензин в Украине подешевел

С 18 по 25 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 0,9-2,1% (в среднем на 1,6%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 18 по 25 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – снизились на 0,9% - с 7,01 грн./литр до 6,95 грн./литр; бензин А-92 – снизились на 2,1% - с 7,46 грн./литр до 7,30 грн./литр; бензин А-95 – снизились на 1,9% - с 7,78 грн./литр до 7,63 грн./литр; дизельное топливо – снизились на 1,6% - с 6,97 грн./литр до 6,86 грн./литр.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.