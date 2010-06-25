Первая продажа электроэнергии по прямым контрактам состоится 20 июля

Г П «Энергорынок» намерен провести Первый тестовый аукцион по продаже электроэнергии по прямым контрактам 20 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель директора предприятия Владимир ЕВДОКИМОВ.

По его словам, всего планируется провести три таких тестовых аукциона (20 июля, 20 августа, 20 сентября). В.ЕВДОКИМОВ сообщил, что по прогнозам предприятия "Энергорынок", в аукционе примут участие около 70 покупателей – поставщиков по нерегулируемому тарифу. Продавцами на аукционе выступят НАЭК «Энергоатом», а также 5 энергогенерирующих тепловых компаний.

Он отметил, что продавцы на аукционе будут выставлять электроэнергию в объемах (квотах), которые утвердит НКРЭ, предположительно 29 июня. Электроэнергия будет продаваться по так называемому принципу «сэндвича», когда покупатели, приобретая 1 киловатт электроэнергии АЭС, будут обязаны приобретать пропорциональный объем электроэнергии, генерируемой ТЭС.

Всего же на аукционах планируется выставлять около 5% общего ежемесячного потребления электроэнергии.

Предполагается, что торги будут транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте «Энергорынка». Сами торги состоятся в админздании НКРЭ.

Как сообщал УНИАН, вчера глава Национальной комиссии электроэнергетики Украины Сергей ТИТЕНКО сообщил, что НКРЭ одобрила частичный переход Оптового рынка электроэнергии в экспериментальный режим работы в рамках первого этапа внедрения новой модели – рынка двухсторонних договоров (РДД) и балансирующего рынка.

По его словам, экспериментальный режим работы рынка будет внедрен на 3 месяца, и под его правила будут подпадать 10% общего месячного объема производства электроэнергии в стране. При этом указанные объемы планируется реализовывать на специальных аукционах организатором, которым будет выступать ГП "Энергорынок". Предполагается проведение 3-4 таких аукционов по уже утвержденному графику. В тестовом режиме электроэнергия будет продаваться по принципу т.н. "сэндвича", когда покупатель, приобретающий электроэнергию, произведенную АЭС, будет обязан приобрести пропорциональный объем более дорогой электроэнергии, генерируемой ТЭС. Принять участие в тестировании новой модели рынка регулятор обязал всех участников рынка.