И.о. председателя правления «Укрспецтрансгаза» назначен Вовкив

Исполняющим обязанности председателя правления ГАО «Укрспецтрансгаз» (г. Долина, Ивано-Франковская обл.) назначен Тарас ВОВКИВ вместо уволенного председателя правления Перта МОРОЗА.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что такое решение принял НАК «Нафтогаз Украины» (владеет 100% акций ГАО «Укрспецтрансгаз») 16 июня.

До этого назначения Т.ВОВКИВ занимал должность первого заместителя председателя правления ГАО «Укрспецтрансгаз».

Справка УНИАН. ГАО «Укрспецтрансгаз» специализируется на транспортировке сжиженного газа железнодорожным транспортом. Предприятие имеет в своем распоряжении более 2 тыс. цистерн для транспортировки сжиженного газа.

100% акций ГАО «Укрспецтрансгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

В январе-марте 2010 года «Укрспецтрансгаз» увеличил чистую прибыль в 33 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 5,009 млн. грн.