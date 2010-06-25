Беларусь угрожает остановкой транзита российских нефти и газа

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО потребовал приостановить транзит российских нефти и газа в случае неоплаты "Газпромом" в полном объеме в ближайшие сутки предоставленных услуг.

Об этом он заявил сегодня на совещании по сотрудничеству с Китаем, передает агентство «БЕЛТА».

«Еще раз предупреждаю правительство: неоплата «Газпромом» в полном объеме услуг в ближайшие сутки должна привести к приостановке всяких услуг для Российской Федерации по транспортировке углеводородного сырья - и нефти, и газа», - подчеркнул Президент Беларуси.

«У вас есть возможность - договаривайтесь, но срок вам - двое суток, и я вчера это сказал премьеру и вице-премьеру», - добавил А.ЛУКАШЕНКО.

Президент отметил, что хотел бы услышать информацию о ситуации на российском направлении, в том числе по энергоресурсам.

«Может, вы уже договорились. Хотел бы в этом отношении вас послушать», - сказал глава Белорусского государства, обращаясь к премьер-министру.

Между тем, в «Газпроме» заявляют об отсутствии долга перед Беларусью по условиям действующего контракта. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ. «По условиям действующего контракта «Газпром» Беларуси ничего не должен», - подчеркнул С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 июня «Газпром» приступил к ограничению поставок газа в Беларусь.

22 июня Совмин Беларуси заявил, что Республика будет отбирать российский транзитный газ в случае сохранения ограничений на поставку, а белорусский Президент Александр ЛУКАШЕНКО сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, что дал указание перекрыть транзит газа, пока «Газпром» его не оплатит.

Долг Беларуси за российский газ составлял около 200 млн. долл. В свою очередь Минск оценивает долг «Газпрома» за транзит топлива по территории Беларуси в 260 млн. долл.

23 июня первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО заявил, что Беларусь оплатила 187 млн. долл. задолженности за газ «Газпрому».

В свою очередь правительство Беларуси, по его словам, требует от «Газпрома» погасить задолженность за транзит в размере 260 млн. долл.

24 июня утром «Газпром» возобновил поставку газа в Беларусь в полном объёме.

Пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника Департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что проведен платеж за транзит газа «Белтрансгазом». По его словам, общая сумма платы за транзит газа составила 228 млн. долл.