Украина хочет добывать за рубежом 30 млрд. куб. м газа в год

Украина хочет добывать за рубежом не менее 30 млрд. куб. м газа в год и самостоятельно регулировать цену на этот энергоноситель.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Урядовый курьер».

«Поставили себе целью получать, как минимум, 30 млрд. куб. м газа из наших активов за рубежом. По ценам, которые мы сами будем регулировать, а не соглашаться с той ценой, которую нам предложат на переговорах», - сказал он.

Напомним, Украина в год добывает около 20 млрд. куб. м собственного газа при годовой потребности страны в более чем 60 млрд. куб. м газа. Недостающие объемы газа Украина импортирует из России.