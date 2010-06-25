Система реализации сжиженного газа нуждается в реформировании

Существующая в Украине система специализированных аукционов по реализации сжиженного газа для потребностей населения нуждается в срочном и коренном реформировании.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации сжиженного газа со ссылкой на президента ассоциации Сергея ПИВНЯ.

«Итоги торгов окончательно подтвердили, что система аукционов по распределению сжиженного газа госкомпаний нуждается в срочном и коренном реформировании. Можно констатировать, что основной объем газа по льготным ценам, выставляемого якобы для нужд населения на специализированных аукционах, куда допускается ограниченное число участников, уходит по каналам коммерческой реализации. В свою очередь, коммерческие аукционы, доступ к которым имели все без исключения игроки рынка, свернуты», - считает эксперт.

Также в сообщении отмечено, что в связи с нарастающими темпами тенизации рынка сжиженного газа, Ассоциация готовит открытое обращение к профильным министерствам и ведомствам, в котором изложит свое видение выхода из сложившейся ситуации на аукционах по реализации сжиженного газа, производимого государственными компаниями.

Ассоциация напоминает, что 24 июня 2010 года на Украинской аграрной бирже состоялся специализированный аукцион №126 по реализации сжиженного газа для нужд населения. На торгах был реализован весь объем июльского производства ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» - 17,5 тыс. тонн. В ходе торгов цена снизилась со стартовых 3174 грн./тонна до 2864 грн./тонна. Покупателями 12,14 тыс. тонн (69%) стали структуры, впоследствии перепродающие этот газ на коммерческом рынке. Среднерыночная цена на сжиженный газ на сегодняшний день составляет 5500 грн./тонна.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 года Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Министерству топлива и энергетики и Министерству экономики принять меры для обеспечения соблюдения конкурентного законодательства при реализации на специализированных аукционах сжиженного газа для потребностей населения. В ходе расследования АМК выявил резкое повышение цен на сжиженный газ на специализированных аукционах.

По мнению комитета, такая ситуация стала возможной благодаря действиям аукционного комитета, состав которого сформирован таким образом, что компании-продавцы сжиженного газа, осуществляя совместные действия, могут иметь решающее влияние на его деятельность. В частности, из 9 членов аукционного комитета только 4 представляют органы государственной власти, а другие 5 – представители продавцов и связанных с ними отношениями предприятия.