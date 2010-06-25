По делу о "газе Фирташа" будут вызваны все причастные

По делу о незаконном растаможивании 11 млрд. кубометров газа будут вызваны все лица, независимо от должностей, которые они занимали в правительстве или других организациях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявил председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

«Будут вызваны все лица, которые тем или иным образом были причастны к этому делу, несмотря на их прошлые позиции в правительстве и в других организациях, поскольку государству нанесены большие убытки», - сказал он.

На вопрос, не присутствует ли в преследовании Игоря ДИДЕНКО и Анатолия МАКАРЕНКО политический подтекст, В.ХОРОШКОВСКИЙ ответил: «Мы занимаемся конкретным уголовным делом, с конкретными преступлениями, все наши действия связаны исключительно с борьбой с коррупцией. Не больше, не меньше».

При этом председатель СБУ напомнил о заявлениях, которые раздавались со стороны определенных политических сил, когда стало известно о причастности бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО к убийству в Голованевском районе Кировоградской области гражданина Валерия Олийныка. «Эти же люди кричали тогда, что ему (имеется в виду В.ЛОЗИНСККИЙ – УНИАН) нужно давать чуть ли не героя. То же мы видим и сейчас», - отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Объясняя разницу в избрании меры пресечения для И.ДИДЕНКО – подписка о невыезде, и А.МАКАРЕНКО – содержание под стражей, председатель СБУ отметил, что меру пресечения выбирает следователь как независимое процессуальное лицо, учитывая разные факторы, в частности, содействие лица, которое проходит по делу, следствию, его общественную опасность, возможность влиять на ход следствия и тому подобное.

«То, что суд подтвердил наше решение, свидетельствует, что следователь принял правильное решение», - отметил председатель СБУ.

Продолжая тему, В.ХОРОШКОВСКИЙ сослался на один из пунктов договора относительно прошлогодних газовых контрактов, заметив, «это была заведомо ловушка для государства Украина, и следствие определит всех виновников».

В контексте этого он напомнил, что каждый чиновник должен действовать исключительно в пределах своих полномочий, в пределах действующего законодательства, и не должен выполнять каких-либо преступных приказов.

Комментируя вчерашнее заявление экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по поводу того, что она лично давала указания относительно растаможивания указанного количества газа, председатель СБУ сказал: «То, что на вчерашний день заявила Ю.ТИМОШЕНКО, это, конечно, добавляет к нашей доказательной базе. Мы ей очень благодарны. Но для того, чтобы не было возможности потом ей отозвать свои слова, нам нужно собрать доказательства».

Как сообщал УНИАН, 24 июня Печерский районный суд Киева избрал для экс-председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. А.МАКАРЕНКО был арестован 23 июня в рамках расследования уголовного дела относительно законности растаможивания 11 млрд. кубометров газа, который принадлежал компании «РосУкрЭнерго».

24 июня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призвала Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины не преследовать ее правительственную команду, которая во времена ее премьерства принимала участие в растаможивании 11 миллиардов кубометров газа, ведь эти люди выполняли ее личные поручения.