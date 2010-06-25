Соколовский: «Газпром» является ненадежным партнером

Конфликт между Россией и Белоруссией в газовой сфере показал, что ОАО «Газпром» является ненадежным партнером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня журналистам в Киеве.

«Москва хотела проучить Белоруссию, а вышло наоборот - Белоруссия вывела на чистую воду «Газпром». В частности, до газового кризиса никто и не догадывался, что «Газпром» полгода не рассчитывается по контрактным обязательствам за транзит. А теперь весь мир еще раз убедился, что «Газпром» - ненадежный партнер», - сказал он.

Также Б. СОКОЛОВСКИЙ отметил, что «сценарий кризиса писался в России… и белорусский газовый кризис имеет политические признаки, а экономического - ни одного».

Как сообщал УНИАН, 21 июня «Газпром» приступил к ограничению поставок газа в Беларусь.

22 июня Совмин Беларуси заявил, что Республика будет отбирать российский транзитный газ в случае сохранения ограничений на поставку, а белорусский Президент Александр ЛУКАШЕНКО сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, что дал указание перекрыть транзит газа, пока «Газпром» его не оплатит.

Долг Беларуси за российский газ составлял около 200 млн. долл. В свою очередь Минск оценивает долг «Газпрома» за транзит топлива по территории Беларуси в 260 млн. долл.

23 июня первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО заявил, что Беларусь оплатила 187 млн. долл. задолженности за газ «Газпрому».

В свою очередь правительство Беларуси, по его словам, требует от «Газпрома» погасить задолженность за транзит в размере 260 млн. долл.

Пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника Департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что проведен платеж за транзит газа «Белтрансгазом». По его словам, общая сумма платы за транзит газа составила 228 млн. долл.

24 июня утром «Газпром» возобновил поставку газа в Беларусь в полном объёме.