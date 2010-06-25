Украинский рынок сжиженного газа остается нецивилизованным

Развитию рынка сжиженного газа Украины мешает низкий уровень цивилизованности. Такое мнение высказали участники семинара «Рынок сжиженного газа Восточной Украины» сегодня в Донецке, сообщили УНИАН в Консалтинговой группе «А-95», которая выступила организатором семинара.

Так, президент «Украинской ассоциации сжиженного газа» Сергей ПИВЕНЬ в своем выступлении отметил низкий уровень организации розничного рынка. «До сих пор очень много станций функционируют безо всяких разрешительных документов, в некоторых регионах продолжается реализация газа с так называемых «наливаек» (малотоннажных газовозов, оборудованных раздаточным пистолетом). Все это, безусловно, подрывает конкуренцию на рынке и тормозит его развитие», – отметил С.ПИВЕНЬ.

К факторам, оказывающим негативное влияние на развитие рынка, он также отнес нынешнюю систему по распределению пропан-бутана производства государственных компаний. «Теневые схемы, которые мы сегодня наблюдаем на специализированных аукционах, фактически рушат конкурентную среду на оптовом рынке, – считает он.

Низкий уровень конкуренции также отметил директор компании «Параллель» Дмитрий КУЛИК. «Отдельные розничные операторы удерживают неоправданно низкую цену. Это делает газ привлекательным сегодня, но рубит перспективу дальнейшего развития рынка», – уверен Д.КУЛИК.

По его мнению, рынок газа идет путем более развитого рынка розничной торговли светлыми нефтепродуктами, поэтому он спрогнозировал серьезное повышение уровня конкуренции и цивилизованности данного рынка в течение ближайших двух-трех лет.

Директор компании «Пропан-Сервис» (г. Киев) Александр ЗАЛЮБОВСКИЙ в ходе своей презентации заявил: «Выживут только те компании, которые занимаются этим бизнесом на всех уровнях: транспортировкой до ГНС и заправки, хранением и контролем качества. В процессе роста уровня цивилизации отрасли мелкие операторы будут постепенно «вымываться» с рынка».

В свою очередь, директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН сообщил, что, по расчетам аналитиков группы, доходность региональных рынков зависит от уровня их развития. «Просматривается четкая тенденция: чем выше развитость и число газовых заправок в регионе, тем ниже там цена на газ и, соответственно, ниже розничная маржа», – отметил С.КУЮН.

В то же время, по словам эксперта, более доходными в конечном итоге являются развитые рынки, так как на них сформированы большие объемы и культура потребления.

Участники семинара также отметили низкий уровень культуры потребителей сжиженного газа. «Автомобилисты, заправляющиеся сжиженным газом, еще пренебрегают вопросом качества газа, вынося во главу угла стоимость», – подчеркнул С.ПИВЕНЬ.

Справка УНИАН. Семинар «Рынок сжиженного газа Восточной Украины»: текущее состояние и перспективы развития» организован «Консалтинговой группой А-95», при поддержке Украинской ассоциации сжиженного газа.

ООО «Консалтинговая группа «А-95» было создано в мае 2008 г. Компания специализируется на профессиональном изучении рынка нефтепродуктов, издает журнал для автомобилистов «А-95».