«Газпром» готов созать СП с «Нафтогазом»

ОАО «Газпром» готов внести в совместное предприятие с «Нафтогаз Украина» месторождение с запасами 1 трлн. куб. м газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР.

«Если оценка НАК «Нафтогаз» покажет больший результат, то мы внесем месторождение с запасами 1 трлн. куб. метров газа. Все зависит от того, какая оценка будет дана активов НАК («Нафтогаз Украина»)», - сказал А.МИЛЛЕР.

А.МИЛЛЕР сообщил, что ОАО «Газпром» уже сделал Украине предложения по конкретным месторождениям, которые он готов внести в совместное предприятие с «Нафтогазом Украины».

Он отметил, что стороны могли бы идти к объединению через создания совместного предприятия.

«По первому этапу создания СП: со стороны «Газпрома» мы уже делаем предложения по конкретным месторождениям, которые могли бы быть внесены «Газпромом» в это СП», - сообщил А.МИЛЛЕР.

По его мнению, в это совместное предприятие со стороны Украины будет внесена газотранспортная система и добычные активы НАК «Нафтогаз Украины», со стороны «Газпрома» - запасы газа в крупных месторождениях.