Сумма денег для “РосУкрЭнерго” равна бюджету силовых структур
Заявил Гриценко
Сумма, которую Украина должна выплатить компании “РосУкрЭнерго” по решению Стокгольмского арбитражного суда, равняется совокупному бюджету армии, СБУ, внутренних войск, милиции, пограничников, разведки и т.д.
Об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии “Гражданская позиция” Анатолий ГРИЦЕНКО заявил в пятницу вечером в эфире программы “Шустер Live”, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.
По словам А.ГРИЦЕНКО, Украина должна выплатить РУЭ 4 млрд. долларов.
“Или – по 3 тыс. грн. от каждой украинской семьи”, - сказал депутат.
“Это все взять и отдать миллиардеру ФИРТАШУ, другу и спонсору ЯНУКОВИЧА. Это, по моему убеждению, преступление”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.
“РосУкрЭнерго” в нашу страну в январе 2006 г. привел Виктор ЮЩЕНКО. Тогда мы с Вячеславом КИРИЛЕНКО были в правительстве и выступали против. А присутствие “Укргазэнерго” (дочерней компании РУЭ) зафиксировал Юрий ЕХАНУРОВ. И Министерство экономики, которое возглавлял Арсений ЯЦЕНЮК, не высказало никаких замечаний”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.
Он отметил, что в 2004-2005 гг., когда РУЭ не имела выхода на украинский газовый рынок, страна ежегодно получала 24-25 млрд. куб. газу за счет транзита.
“В добавление к 20 млрд. нашей собственной добычи. Хватало и бюджетникам, и теплоэнерго”, - объяснил председатель комитета ВР по вопросам нацбезопасности.
При этом он отметил, что, начиная с 2006 г., Украина получала за транзит всего 8-9 млрд. куб. газа.
“Где эта дельта, где миллиарды, у кого они осели? Почему за это никто не привлечен к ответственности?”, - спросил А.ГРИЦЕНКО.
Он заявил, что компания “РосУкрЭнерго” была создана по договоренности с руководителями Украины и РФ.
“Собрался небольшой “междусобойчик” из лиц, которые были вхожи в высшие коридоры власти в России и Украине”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.
По его словам, эти люди, не имея собственных технологий или месторождений, “из воздуха” делали миллиарды, наживаясь на народах Украины и России.
“Ни ФИРТАШ, ни те, кто его окружают, не являются нобелевскими лауреатами или людьми, которые благодаря интеллекту или другому труду заработали миллиарды. Но эта маленькая компания, которая имела только компьютеры и помещения, получила право “разруливать” каждый год десятки миллиардов долларов и поставлять газ из Центральной Азии на тысячи километров - вплоть до Европы», - сказал А.ГРИЦЕНКО.
Как сообщал УНИАН, Стокгольмский арбитражный суд 8 июня 2010 года вынес решение в продолжительном хозяйственном споре между компанией “РосУкрЭнерго” и НАК "Нафтогаз Украины", обязав украинскую компанию возвратить швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. кубометров.
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения ущерба государству.
Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявил, что Украина не будет возвращать газ, потому что его просто нет.
Совладельцами “РосУкрЭнерго” является украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ и российская компания "Газпром".