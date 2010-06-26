Белорусский союз молодежи собрал гуманитарную помощь «Газпрому»

Белорусский республиканский союз молодежи собрал гуманитарную помощь российской компании «Газпрома» для оплаты счетов за транзит газа через территорию Беларуси.

Согласно сообщению организаторов, которым располагает УНИАН, акция «Поможем чем можем российскому Газпрому!» началась 25 июня.

«Белорусская молодежь надеется, что такая срочная гуманитарная помощь поможет, наверное, самой бедной организации России не только рассчитаться с белорусами за транзит, но и в дальнейшем урегулировать все спорные моменты хозяйственной деятельности страны-соседки», - отмечается в сообщении.

Активисты организации собирали гуманитарную помощь в центре Минска, в том числе, возле кинотеатра «Москва».

«Гуманитарная помощь – даже последние рубахи, которые сняли со своего тела молодые люди, ремни для поддержания штанов, которые принесли ветераны Великой Отечественной войны, вещи, которые передали белорусы, и собранные средства будут отправлены в «Газпром» специальными бандеролями», - отметили в БРСМ.

Как сообщал УНИАН, 21 июня «Газпром» приступил к ограничению поставок газа в Беларусь.

22 июня Совмин Беларуси заявил, что Республика будет отбирать российский транзитный газ в случае сохранения ограничений на поставку, а белорусский Президент Александр ЛУКАШЕНКО сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ, что дал указание перекрыть транзит газа, пока «Газпром» его не оплатит.

Долг Беларуси за российский газ составлял около 200 млн. долл. В свою очередь Минск оценивает долг «Газпрома» за транзит топлива по территории Беларуси в 260 млн. долл.

23 июня первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО заявил, что Беларусь оплатила 187 млн. долл. задолженности за газ «Газпрому».

24 июня пресс-секретарь председателя правления - заместитель начальника Департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что проведен платеж за транзит газа «Белтрансгазом». По его словам, общая сумма платы за транзит газа составила 228 млн. долл.