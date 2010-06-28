Объединение предприятий атомной энергетики Украины и РФ требует изучения

Вопрос объединения украинских и российских предприятий атомной энергетики требует дальнейшего изучения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава правительства Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил на брифинге послу встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Тоже самое (вопрос объединения – УНИАН) касается и атомной энергетики. Мы должны понять, в каком сегменте и на каком уровне мы будем объединяться. Полагаю, что и это является очень важным и перспективным», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Сочи на совместном с премьер-министром Украины Н.АЗАРОВЫМ брифинге после заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству В.ПУТИН заявил, что Россия предлагает Украине создать холдинг для совместной работы в ядерной сфере.

4 мая В.ПУТИН поручил "Росатому" не медлить с созданием российско-украинской атомной компании.

Две украинско-российские рабочие группы до 1 июля должны подготовить предложения о сотрудничестве стран в отрасли ядерной энергетики.